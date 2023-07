Dezelfde rimpels en dezelfde puist: foto’s van Prigozjin ’waarschijnlijk echt’

Bij een huiszoeking door de Russische politie in de villa van Prigozjin eind juni werden – naast een grote hoeveelheid cash geld en wapens – ook een aantal bizarre objecten in beslag genomen. Daaronder ook een aantal pruiken, en een reeks foto’s van Prigozjin die gebruikmaakt van die pruiken. Zo is Prigozjin bijvoorbeeld te zien in een legeruniform met een valse baard met op de achtergrond een aantal Libische vlaggen.

Poging om Prigozjin te vernederen

De beelden werden door de FSB gelekt naar Russische media, waarschijnlijk in een poging om de Prigozjin te vernederen en belachelijk te maken. Maar er bestond ook speculatie dat de beelden vervalst waren.

Uit analyse van de Britse krant The Guardian blijkt nu echter dat de beelden waarschijnlijk echt zijn. De lage kwaliteit van sommige beelden zou namelijk een gevolg zijn van het feit dat de verspreide beelden niet de originele fotobestanden zijn, maar foto’s van een beeldscherm. Zo zijn op alle beelden dezelfde rimpels en puist op het hoofd van Prigozjin te zien.