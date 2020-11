Getuige weigert verklaring Surinaamse verdwijningen

De Nederlandse advocaat van de Rotterdamse P., Jan-Hein Kuijpers, bevestigt dat zijn cliënt niets wil verklaren. „Hij heeft niets te zeggen. En dat is het”, aldus de advocaat. P. deed in Suriname aangifte tegen pleegzoon Romano Meriba van oud-president Desi Bouterse. Die is al meermalen voor zware misdrijven in Suriname veroordeeld.

P. verklaarde bij de politie in Suriname dat hij verantwoordelijk werd gesteld voor het stelen van een partij cocaïne. Onder druk trok hij de aangifte later weer in. Toen P. een tussenlanding maakte in Panama werd hij opgepakt. De Rotterdammer moest nog een restant van een straf uitzitten in Nederland.

Verdwijningszaak

De Rotterdamse recherche wilde hem horen over de verdwijning van twee Nederlanders met een Surinaamse achtergrond in Suriname, in september 2019. De recherche vermoedt een link tussen de groep achter de ontvoering en mishandeling van P. en de dubbele verdwijning. P. is onder zware bewaking naar Nederland vervoerd uit angst voor represailles.

Tips? Mail misdaadverslaggever [email protected]