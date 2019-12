’Boeren sluiten deal met kabinet’, actievoerders niet op de hoogte

De protesterende boeren van vanavond hebben nog geen benul van de op handen zijnde deal. Ⓒ ANP

Den Haag - Boerenorganisaties verenigd in het Landbouw Collectief en het kabinet hebben een deal bereikt over de aanpak van de stikstofcrisis. Er zijn verschillende afspraken gemaakt die voor rust moeten zorgen in de sector. Boeren die vanavond een spontane actie op het Binnenhof organiseren, zeggen van niets te weten.