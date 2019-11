Miljoenen voor de buis

President Trump kán eenvoudigweg niet een vergrijp hebben gepleegd waarvoor hij afgezet moet worden: zo zit hij niet in elkaar, luidt de verdediging. Ⓒ foto AFP

WASHINGTON - Als naar president Trumps intenties en persoonlijkheid wordt gekeken dan kan er geen sprake zijn van een impeachbaar vergrijp. Dat wordt de belangrijkste verdediging van de Republikeinen in de openbare hoorzittingen die vandaag beginnen. Een memo van 18 pagina’s waarin de gehele strategie wordt uitgelegd, is in handen van verschillende Amerikaanse media.