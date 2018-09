Soerel vraagt hof om voorlopige vrijlating

Soerels advocaat Marnix van der Werf heeft het hof gevraagd zijn cliënt los te laten totdat Teeven „gehoor heeft gegeven aan een uitspraak” van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Die vindt dat Soerel niet thuishoort in het strenge regime waarin hij momenteel in de gevangenis in Vught verblijft. „De RSJ heeft gezegd dat de motivering daarvoor niet volstond. We hebben, zoals opgedragen, binnen 2 weken een nieuw besluit genomen”, zegt een woordvoerder van het Ministerie van Veiligheid en Justitie daarover.

De discussie tussen Soerel, zijn advocaat en het ministerie woedt al maanden. Uitspraken van de RSJ en een kort geding hebben de 52-jarige Soerel nog niet veel opgeleverd. Na zijn arrestatie in augustus 2010 belandde hij in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. De rechtbank hief zijn voorarrest in Passage in april vorig jaar op. Soerel bleef zitten wegens de veroordeling in de drugszaak, maar de RSJ vond dat hij uit de EBI moest. Daarop belandde Soerel op een afdeling van het gevangeniscomplex in Vught waar gestoorde en moeilijk te beheersen gedetineerden zitten.