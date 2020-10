Man vast voor zedendelict bij verpleeghuis in Vlaardingen

Het OM laat vrijdag weten dat de verdachte afgelopen maandag is voorgeleid aan de rechter-commissaris en dat de man 14 dagen langer vast blijft zitten.

Op de website meldt het verpleeghuis door de politie te zijn ingelicht over een ernstig incident waarbij een medewerker en een of mogelijk meerdere bewoners van Het Zonnehuis zijn betrokken.

„De politie heeft aangegeven dat de medewerker wordt verdacht van een zedendelict met grensoverschrijdend gedrag. Vanzelfsprekend zijn wij hierdoor zeer geschokt. Omwille van de privacy van betrokkenen en omdat het politieonderzoek nog gaande is, kunnen we verder geen informatie verstrekken. De medewerker, die op één afdeling van Het Zonnehuis werkte, zit in voorlopige hechtenis en is door ons per direct op non-actief gesteld. Onze zorg en aandacht gaan vanzelfsprekend uit naar bewoners van de betrokken afdeling en hun familie.”

Weet u meer over deze zaak? We zijn via Whatsapp bereikbaar