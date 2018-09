Nieuwe rol voor Constantijn en Laurentien

De vraag is echter op welke wijze ze daar invulling aan gaan geven. Dat hangt niet alleen af van de wensen van de nieuwe koning, maar ook van de mogelijkheid om hun werkzaamheden te combineren met het aangaan van verplichtingen in Nederland. We moeten wel ons eigen geld verdienen, zo merkte Constantijn in dat verband op.

Het paar, dat drie kinderen heeft, woont en werkt in Brussel. Dat heeft als groot voordeel dat de kinderen buiten de schijnwerpers van de media kunnen opgroeien. Constantijn is werkzaam in het kabinet van eurocommissaris Neelie Kroes. Laurentien, die van de twee de meeste openbare verplichtingen vervult, is actief als zelfstandig communicatieadviseur. Ook heeft ze een waaier aan beschermvrouwschappen en is ze boegbeeld van de door haar zelf opgerichte stichting Lezen & Schrijven, die zich richt op de laaggeletterden in de samenleving. Hoewel beiden lid zijn van het Koninklijk Huis, krijgen ze geen uitkering van de Staat. Eventuele kosten voor koninklijke optredens kunnen wel bij de koning(in) worden gedeclareerd.

In familiekring zal moeten worden uitgemaakt in hoeverre Constantijn en Laurentien de 'Margriet en Pieter'-rol gaan overnemen, of ze deel blijven nemen aan Prinsjesdag en Koningsdag en of ze daarvoor ook naar Nederland terug verhuizen. Vele handen maken licht werk, dat hebben prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven de afgelopen 33 jaar wel aangetoond, maar Constantijn en Laurentien hebben wel een eigen loopbaan op het moment van aantreden van Willem-Alexander.