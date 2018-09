’Sigarenboer in de wijk dreigt te verdwijnen’

Dat zei voorzitter Jos Zuijdwijk maandag.

Volgens hem zorgen de recente btw- en accijnsverhoging op tabak en een aankomende accijnsverhoging per 1 januari 2014 al voor een forse daling in de bestedingen. „Tientallen tabakswinkels worden met sluiting bedreigd omdat rokers nu al in groten getale de grens over steken met België en Duitsland om tabak te kopen”, aldus de vertegenwoordiger van ruim 1800 sigarenwinkels in Nederland.

Minister Lodewijk Asscher maakte vrijdag bekend dat het kabinet instemt met een voorstel van de Europese Commissie om pakjes shag of sigaretten te voorzien van een afschrikwekkende foto. Ook geuren en smaakjes, zoals bijvoorbeeld menthol, drop en vanille, mogen straks niet meer worden toegevoegd aan de tabak.