Dode en zwaargewonde bij brand in woning Teniersplantsoen Den Haag

Kopieer naar clipboard

Hulpdiensten in Den Haag. Ⓒ District8.

Den Haag - Bij een woningbrand in de Haagse Schilderswijk is een persoon overleden, een ander raakte zwaargewond. De brand ontstond in de vroege ochtend in een benedenwoning aan het Teniersplantsoen.