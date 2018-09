Parfumerie in automaat

Vooralsnog staat de vending machine, gevuld met beautyspul, in Harvey Nichols BeautyMART boutique te Londen, zo meldt Daily mail. Als schoonheidsautomatiek een succes blijkt, zijn er plannen om de apparaten ook te stallen op bijvoorbeeld stations, galeries en nachtclubs.

Met een druk op de knop koop je voor een paar pond een lakje of voor bijna honderd pond een luxe creme of iets anders van je gading.

Van een Nederlandse variant op de verzorgende automaat is nog geen sprake. Misschien zijn we hier nog niet klaar voor´glamour on the go´, of zijn we meer gediend van een praktische invulling van de automatische miniwinkeltjes. Zoals de automaat gevuld met fietslampjes op het station van Amsterdam.