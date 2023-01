Aanhoudingen en tonnen coke bij controles haven Rotterdam

Op de dag voor kerst werd een man tijdens een controle betrapt met 35 kilo cocaïne op de achterbank van zijn auto. Douaniers hadden hem eerder met twee sporttassen het haventerrein zien verlaten.

Drie dagen later werd in totaal 1121 kilo cocaïne ontdekt in een container met bevroren fruitsap uit Brazilië en in een container met bananen uit Ecuador. Op nieuwjaarsdag werd nog eens 540 kilo cocaïne onderschept en zes mensen werden aangehouden.

Op een schip uit Zuid-Amerika werd op 3 januari in een container met bananen uit Ecuador 350 kilo cocaïne ontdekt. Diezelfde dag troffen douaniers ook op dat schip in een container uit Chili 949 kilo cocaïne aan. Tussen een lading schoenen, eveneens afkomstig uit Chili, werd nog eens 1701 kilo cocaïne gevonden.

Van acht verdachten is na hun aanhouding het voorarrest inmiddels verlengd, meldt het OM. Onder hen is ook een 16-jarige verdachte.