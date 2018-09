Boze bestuurder rijdt man aan

De twee bestuurders kwamen met elkaar in botsing tijdens de ochtendspits. Nadat ze hun auto's aan de kant hadden gezet, ontstond onenigheid over de schuldvraag. De onbekende automobilist stapte vervolgens in zijn auto, reed de 27-jarige man aan en ging er vandoor.

Het slachtoffer maakt het naar omstandigheden goed. De politie heeft een goed signalement van de verdachte.