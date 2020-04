China: geen bewijs dat coronavirus in lab ontstond

Een zorgmedewerker neemt een monster van een man die getest wordt op het coronavirus in Wuhan, China. Ⓒ AFP

PEKING/WASHINGTON - Volgens China is er geen enkel bewijs dat het coronavirus is ontstaan in een laboratorium. Dat is bevestigd door de Wereldgezondheidsorganisatie, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking.