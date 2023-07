Wachten op Omtzigt duurt voort

Kort na de val van het kabinet liet Omtzigt weten ’binnen enkele weken’ duidelijkheid te zullen geven over zijn toekomst. De verwachting was dat zijn besluit nu ongeveer bekend zou zijn, maar begin van de week kwam het bericht dat Omtzigt meer tijd nodig heeft. En ook vandaag of zaterdag komen nog te vroeg, laat zijn woordvoerder desgevraagd weten. Gisteren meldde zij al dat er nog ’geen nieuws, geen datum, geen plan’ is.

Haast

Enige haast is evengoed geboden. Omtzigt wil zijn besluit nemen en met de buitenwereld delen voor hij volgende week op vakantie gaat. En mocht hij met een eigen partij meedoen, dan moet hij zich uiterlijk 90 dagen van tevoren aanmelden met zijn partij – dat is over precies een maand.

Pieter Omtzigt Ⓒ ANP / HH

In dat geval moet Omtzigt uiterlijk op 28 augustus een naam voor die partij registreren bij de Kiesraad. Ook moet hij per kieskring 30 steunbetuigingen binnenhalen en een waarborgsom van ruim 11.000 euro storten. Vervolgens zou hij nog tot 9 oktober de tijd hebben om zijn kandidatenlijst samen te stellen.

Burn-out

Aanhangers en vertrouwelingen hopen dat Omtzigt met zijn eigen partij meedoet aan de komende Kamerverkiezingen, maar in politiek Den Haag vragen velen zich af of de verkiezingen niet te vroeg komen. Omdat het Kamerlid nog herstellende is van een burn-out. In meerdere peilingen wordt een enorme overwinning voor Omtzigt voorspeld, in het geval hij met een eigen partij meedoet.

Eerder deze maand maakte Omtzigt al wel bekend dat hij zich niet aansluit bij de BBB en dat hij ook niet terug wil naar het CDA. In 2021 stapte Omtzigt uit die partij nadat er tijdens de verkenningsfase voor een nieuw kabinet over zijn positie was gesproken.