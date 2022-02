Zeker twee doden door storm Eunice in Duitsland

In het nabijgelegen Saerbeck kantelde rond dezelfde tijd een auto. De 33-jarige bestuurder overleed eveneens ter plaatse. Volgens een woordvoerder van de brandweer raakte het voertuig vermoedelijk als gevolg van een windstoot van de weg.

Eerder op vrijdag meldden België en het Verenigd Koninkrijk al meerdere doden door de storm. Een 30-jarige vrouw kwam in Londen om het leven toen een omvallende boom de auto waarin zij zat verpletterde. In Liverpool overleed een man nadat hij werd geraakt door rondvliegend puin. In het westen van België kwam de bewoner van een woonboot om het leven toen hij door hevige wind in het water belandde. Ook in Nederland waren enkele doden te betreuren.

In het noorden van Frankrijk kwamen 130.000 huishoudens zonder stroom te zitten. Elf mensen raakten gewond, van wie drie ernstig. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin riep de noodtoestand uit om in de getroffen gebieden hulp te kunnen faciliteren.