Deep Purple sluit winterseizoen in Ischgl

Ischgl heeft inmiddels een grote naam opgebouwd met de gratis Top of the Mountain concerten aan het begin en einde van het winterseizoen. Artiesten als Kylie Minogue, Elton John, Melanie C, Pink, Tina Turner, Alanis Morissette, Sugababes, Sting, Alicia Keys, The Killers, Scorpions en Mariah Carey gingen Deep Purple voor.

Ischgl verwacht tijdens deze 18 editie van het Top of the Mountain Closing concert meer dan 20.000 muziek- en wintersportliefhebbers.

Het concert begint om 13.00 uur op de skipiste van de Idalp. Entree is gratis voor iedereen met een geldige liftpas.