Assad-beul of jihad-terrorist, ze blijven bij ons

De officieren van Justitie Dorien Kardol (l.) en Jolanda de Boer tegenover verdachten Fatah en Aziz al-H. (r.). Ⓒ Illustratie Petra Urban

In Nederland leefden ze als broodjesverkopers, buschauffeurs of festivaltijgers; in Syrië maakten ze misschien wel mensen dood. Verschuilen zich in Nederland meer vluchtelingen met bloed aan hun handen? En waarom gooien we hen niet het land uit?