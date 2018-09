Groningers verontwaardigd over brief Kamp

Inwoners van het Groningse plaatsje Middelstum zijn boos over de brief van minister Henk Kamp van Economische Zaken waarin hij schrijft dat aardschokken in Groningen in de toekomst heviger kunnen worden. Kamp schrijft vrijdag aan de Tweede Kamer dat hij niet van plan is om de gaswinning, die de aardschokken veroorzaakt, te beperken.