Lisa Lois voorprogramma Trijntje Oosterhuis

"Ik vind het echt te gek dat Trijntje mij de kans geeft om de songs van mijn nieuwe album te laten horen aan een groot en breed publiek", reageert de zangeres enthousiast.

Naast Lisa, die net de single Silhouette heeft uitgebracht, zullen ook Trijntjes The Voice Of Holland-puppillen Sandra van Nieuwland, Leona en Tessa nummers ten gehore brengen Trijntje zal zelf nummers van haar laatste album Wrecks We Adore en haar grootste hits zingen.