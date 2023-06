OM eist vier jaar cel voor asielzoeker die rivaal neerstak na vernederingen en klappen in azc

„Algerijnen haten Marokkanen, vooral de noordelingen zoals ik. Waarom weet ik niet, maar het is van oudsher zo.” Dat zei een 39-jarige Marokkaanse bewoner van het azc in Assen woensdag tegen de rechter. Hij werd naar eigen zeggen al een tijdje vernederd en getreiterd door enkele Algerijnen met wie hij sinds anderhalve maand een kamer deelde. Ook vertelde hij dat hij klappen had gehad, waardoor hij een operatie aan zijn arm had moeten ondergaan.

Op 31 december kwam de Marokkaan in de loop van de middag de kamer binnen toen één van de Algerijnen daar lag te slapen. De Marokkaan zette het raam open, omdat hij vond dat het er stonk. Dat leidde tot een woordenwisseling. „Hij had een mes in zijn zak. Toen ik zag dat hij het wilde pakken, heb ik zelf een mes van een tafel gepakt om mij te verdedigen”, aldus de man in de rechtbank in Assen.

’Groot mes’

De verdachte had het over een klein mesje, waarmee hij zou hebben gezwaaid, maar de Algerijn verklaarde bij de politie dat de Marokkaan een groot mes van 35 centimeter pakte en stak. De officier van justitie gelooft dat laatste, ook al is het mes niet gevonden. De verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij niet alleen zwaaide met het mes, maar ook gestoken heeft. Volgens de aanklager was er geen aanleiding voor de man om zich te verdedigen. Het verhaal dat de Algerijn eerst een mes pakte, vindt hij niet geloofwaardig.

Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht met wonden in zijn gezicht, op zijn rug, in zijn been, hand en op zijn borst. „Toen hij richting mijn hart wilde steken, kon ik het mes afpakken, anders had hij me doodgestoken”, vertelde het slachtoffer bij de politie. Een getuige sprong ertussen. De Marokkaan ging er toen vandoor. Op beelden van een bewakingscamera in de gang lijkt het volgens de politie alsof hij een mes onder zijn jas vasthoudt. Dat ontkende de man in de rechtszaal.

Acht jaar in Nederland

De officier heeft vier jaar gevangenisstraf geëist. Ook vindt hij dat de Marokkaan 5000 euro moet betalen aan zijn rivaal. De verdachte zit een half jaar vast. Hij is acht jaar in Nederland en nooit eerder met justitie in aanraking geweest. Marokko verliet hij in 2013 op zoek naar een beter leven, omdat het thuis armoe troef was. In Nederland ging hij in 2015 illegaal bij zijn zus wonen. Later trouwde hij en kreeg hij een tijdelijke verblijfsvergunning. Toen het huwelijk op de klippen liep, moest de man opnieuw een verblijfsvergunning aanvragen. Zo belandde hij in het azc in Assen.

Uitspraak: 21 juni.