Kersvers D66-Kamerlid Sahla krijgt steun uit opvallende hoek

Carmel (28) kreeg op haar 15e borstkanker: ’Ik had niet door hoe ernstig het was’

De meeste vrouwen die borstkanker krijgen, zijn ouder dan 50 jaar. Carmel Drabbe (28) was nog maar 15 toen ze een knobbeltje ontdekte. Per toeval, want van borstcontrole had ze nog nooit gehoord. ’Ik had nog niet eens écht borsten!’ Nu ontwikkelt ze inclusieve beha’s.