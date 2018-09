Levend kunstwerk Fabiola overleden

De extravagant uitgedoste Fabiola was een bekend verschijnsel in het Amsterdamse stadsleven en in de homoscene.

Fabiola's werkelijke naam was Peter Alexander van Linden. Hij werd geboren in Duitsland, groeide op in Antwerpen en verhuisde later naar Amsterdam. Daar viel hij op door zijn vaak felgekleurde jurken, bijzondere hoofddeksels, make-up, hoge hakken en kralenkettingen. Ook hulde hij zich in decoratiefolie.

Zijn artiestennaam had hij te danken aan opmerkingen over zijn uiterlijk. Hij zag er met zijn bijzondere outfit volgens sommigen uit als een koningin en omdat hij uit België kwam was de link snel gelegd.

Fabiola, die zich ook inzette voor dak- en thuislozen in Amsterdam, stierf in een hospice aan darmkanker.

De begrafenis is vrijdagmiddag op begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam. Voorafgaand is er een afscheidsceremonie en rondgang (op het Waterlooplein) in Amsterdam. De kist gaat met een boot naar de begraafplaats.