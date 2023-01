Twee mannen opgepakt voor aanslag op woning agent Best

Dat bevestigt de politie Oost-Brabant na een tip aan De Telegraaf. Het gaat om een 24-jarige man uit Best en een 42-jarige man uit Waalre. De eerste wordt gezien als uitvoerder, de tweede als opdrachtgever. De aanslag was hondsbrutaal en uniek. Voor zover bekend is er niet eerder een aanslag gepleegd op een woning van een politieman. Politie en justitie namen de aanslag dan ook zeer hoog op.

Wijkagent

De politieman werkte als wijkagent voor het basisteam De Kempen in Oost-Brabant waaronder ook Best valt. In het weekend waarin de bomaanslag werd gepleegd, had de politieman dienst. Toen hij binnen zijn gebied aan het werk was, ontplofte bij zijn woning rond kwart voor twee zaterdagnacht een zware bom. Brokstukken doorboorden de auto van de buren en ramen sprongen door de kracht van de explosie. Er ontstond ook brand. Op beelden van een camera op een kilometer afstand van de woning is een grote lichtflits te zien boven het huis. De knal was ook daar nog enorm. De vrouw en kinderen van de agent bleven ongedeerd, maar waren enorm geschrokken.

Uit forensisch onderzoek bleek dat het om een zelf gefabriceerde bom ging: een explosief was vastgebonden aan een fles met een brandbare vloeistof. Op camerabeelden was een man op een motorvoertuig bij de woning te zien. Die middag is vermoedelijk al een voorverkenning gedaan bij de woning.

Hoge prioriteit

De politie Brabant wil niets zeggen over het motief voor de aanslag en hoe ze de verdachte op het spoor zijn gekomen. „Uiteraard hebben we dit onderzoek heel serieus genomen. Dat blijkt ook wel aangezien we hier nu al ruim twee jaar mee bezig zijn. We accepteren op geen enkele wijze agressie en geweld tegen onze medewerkers of andere personen met een publieke taak. Politie en het Openbaar Ministerie geven daaraan dan ook hoge prioriteit. Politieagenten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten ongestoord hun werk kunnen doen. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt”, laat de politie woensdagochtend weten in een reactie.