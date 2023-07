Gewelddadige woningoverval, verdachte weggerend in Maarssen

Het is nog onduidelijk of de overvaller iets heeft buitgemaakt. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en is op zoek naar de verdachte. Die is volgens de politie ongeveer 1.80 meter lang, heeft een tenger postuur en droeg een grijze hoody en een donkere broek. De politie waarschuwt mensen de verdachte niet zelf te benaderen.