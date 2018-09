Reportage: Juridische hel

Het gaat stapje voor stapje beter met de positie van slachtoffers in een strafproces maar desondanks doen zich nog steeds uitwassen voor. Dat ervaren de nabestaanden van de in 2008 doodgereden Maarten Strijbis. Zijn familie vraagt zich af waarom het proces nog steeds niet is afgerond. Vindt u het ook onbegrijpelijk? Geef uw mening.