Wetenschap: De intelligente stad

In Zuid-Korea wordt de eerste intelligente stad reeds gebouwd. De Nederlander Wim Elfrink is daar nauw bij betrokken. Hij zegt dat we aan de vooravond staan van een hele nieuwe samenleving. Lees zijn hele verhaal op de pagina Wetenschap van zaterdag 26 januari.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik