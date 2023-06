Premium Het beste van De Telegraaf

Dennis G. leefde in Cariben als Pablo Escobar in zijn beste dagen Zo sloot net zich rond vermeend Mocro-maffia-kopstuk Dennis G.

Door John van den Heuvel

Tijdens een ritje naar een café in Santo Domingo werkt de Dominicaanse narcoticabrigade de nietsvermoedende Dennis G. tegen de grond om hem te arresteren. Op een speciale ’klapdag’ wordt op 15 april op het Caribische eiland een drietrapsraket tegen de Mocro-maffia opgetuigd: niet alleen G., die gold als een van de laatste voortvluchtige kopstukken van de Mocro-maffia, wordt opgepakt, maar ook de criminelen Terrence de V. en Urvin Laurens W. worden in de boeien geslagen. Ⓒ eigen foto

Santo Domingo - Dankzij een volhardende aanpak en internationale samenwerking heeft de Dominicaanse politie in april de voortvluchtige Dennis G., die door justitie wordt gezien als Mocro-maffia-kopstuk, in de boeien weten te slaan. De Telegraaf reisde af naar het Caribische eiland en kreeg een exclusief inkijkje in de werkwijze van de narcoticabrigade in Santo Domingo.