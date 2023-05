Nederlands duo gearresteerd voor oplichten Belgen met gestolen bakfietsen

Video

WOII-Bunkers na bijna 80 jaar geopend: 'Echt onwerkelijk'

De Haagse Bunkerploeg brengt in kaart waar in Nederland en Europa bunkers liggen die na de Tweede Wereldoorlog zijn dichtgegooid en sindsdien niet meer zijn geopend. Wat ze na tachtig jaar aantreffen, is erg bijzonder.