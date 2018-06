OPROEP: afhandeling aangiftes

Bent u wel uitstekend geholpen nadat u slachtoffer van een misdrijf was? Werd u van dicht politiebureau naar niet werkende intercom gestuurd? Of heeft u een jaar na dato nog steeds geen idee of uw zaak is gesloten of juist binnenkort voor de rechter komt. Laat het ons weten.

Mail uw ervaringen naar meldpunt@telegraaf.nl Vermeld svp het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent. Alle informatie uit uw mails wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor een verhaal na overleg.