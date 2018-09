Muziekmanifestatie tegen geweld in Eindhoven

Het initiatief voor de manifestatie is ontstaan bij zanger Jack van der Kruijs van de band Rock 'n Roll Circus, een band die nummers van de Rolling Stones speelt. Hij vond dat hij iets moest doen naar aanleiding van de geruchtmakende, laffe mishandeling van een 22-jarige jongeman in Eindhoven. „En ik geloof niet zo in stille tochten”, zei hij eerder.

The Mississippi Delta Brothers, kunstfluiter Geert Chatrou en The Dirty Denims hebben toegezegd op te treden.

Het is onduidelijk hoeveel mensen naar de manifestatie komen. Er is plek voor een paar duizend mensen.