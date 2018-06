Rechter stelt compromis voor in vastgoedzaak

De rechtbank komt hiermee enigszins tegemoet aan het OM, dat eerder weigerde de zogenoemde kluisverklaringen van de kroongetuige aan het dossier toe te voegen. Volgens het OM verzetten het wettelijk systeem en de geldende rechtspraak zich hiertegen. Het OM riskeerde dat de zaak tegen 'huisjesmelker' Joep J. en een aantal medeverdachten op deze weigering zou stuklopen. De verklaringen van H. liggen in de kluis omdat hij zou zijn bedreigd.

Het OM zei dat het de beslissing van de rechtbank eerst wil bestuderen voordat het met een inhoudelijke reactie komt.

In december eiste het OM 2,5 jaar cel tegen de hoofdverdachte, Joep J. Justitie meent op basis van jarenlang onderzoek (codenaam Landlord) dat hij rijk is geworden door vastgoed- en belastingfraude, witwassen, oplichting en het faciliteren van wietkwekerijen. J.'s advocaat Theo Hiddema heeft op inzage in de verklaringen van Pascal H. aangedrongen, de rechtbank ging na een aanvankelijke weigering in zijn verzoek mee.

Hiddema heeft aanwijzingen dat H. in de kluisverklaringen over Joep J. praat. Het OM legde donderdag uit dat er niets relevants over J. wordt gezegd. Volgens Hiddema is met de beslissing van vrijdag de impasse niet doorbroken. Hij ziet die als een „laatste reddingsboei” die de rechtbank het OM heeft toegeworpen. Volgens hem stevent justitie af op niet-ontvankelijkheid, omdat ze niet met de verklaringen zullen komen.

De zaak gaat op 18 maart verder.