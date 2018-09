Eigen baasjes kweken broodnodig

Dat is in elk geval de stevige ambitie van durfinvesteerder Hubert Deitmers, de nieuwe bestuursvoorzitter van het platform Jong Ondernemen die deze week de voorzittershamer overnam van Han de Ruiter. „We bereiken al 36.000 jongeren met onze programma’s op scholen, maar dit is nog niet genoeg. We willen echt ieder kind in Nederland aanspreken en ervaring laten op doen wat ondernemen nu in de praktijk betekent.”

In oktober vorig jaar sloegen Jong Ondernemen en BizWorld de handen ineen om hun slagkracht te vergroten. „We werken nu aan een opzet met diverse business units per onderwijsniveau. Voor het primair onderwijs wordt dit Bizworld Company. Voor het voortgezet onderwijs hebben we Junior Company en de lessen voor het beroepsonderwijs worden verzorgd door Student Company.”

Niet minder dan 3500 vrijwilligers, meest oud-ondernemers staan te trappelen om de kinderen te vertellen over wat ’een eigen zaak runnen’ inhoudt. „Wij werken niet met lesboeken en louter theorie, de jongeren gaan in de praktijk ervaren wat een ondernemer doet. Zo krijgen basisschoolleerlingen de opdracht om een eigen product te ontwikkelen en deze aan vrienden en familie te verkopen, terwijl oudere scholieren echt een businessplan leren schrijven en echt een bedrijfje leren creëren”, leggen De Ruiter en Deitmers uit.

Jong Ondernemen hoopt zo ook de kloof tussen onderwijs en het bedrijfsleven te verkleinen. „Niet iedereen hoeft daadwerkelijk een ondernemer te worden, bedrijven hebben ook ondernemend personeel nodig. Zeker nu arbeid steeds flexibeler wordt en er meer van mensen verwacht wordt op het gebied van zelfredzaamheid.”

Uit eerder onderzoek van de Universiteit van Amsterdam is gebleken dat het lesprogramma van Jong Ondernemen vooral positief effect heeft op de non-cognitieve vaardigheden van scholieren. Het stimuleert onder meer de zelfstandigheid en creativiteit. Topondernemers zoals Frits Goldschmeding, de oprichter van uitzendconcern Randstad, Jan Aalberts van Aalberts Industries en theaterproducent Joop van den Ende steunen het initiatief, dat grotendeels door het bedrijfsleven gefinancieerd wordt.