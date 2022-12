Politie vindt wapens en explosieven in woning Spijkenisse: man (43) opgepakt

Politie-onderzoek in een bedrijfspand in Spijkenisse donderdagavond. Ⓒ jbmedia

SPIJKENISSE - De politie heeft in een huis in Spijkenisse meerdere wapens en explosieven gevonden. De politie meldt donderdag dat een 43-jarige man is aangehouden in verband hiermee. De politie kwam naar het huis aan de Beethovenstraat na een anonieme tip over de mogelijke aanwezigheid van een vuurwapen.