8-jarige jongen overleden door ongeval met auto in Duizel

Ⓒ Rico Vogels/Persbureau Heitink

DUIZEL - Door een ongeluk tussen een auto en een voetganger in Duizel, in de Noord-Brabantse gemeente Eersel, is een 8-jarige jongen omgekomen, meldt de politie. Het ongeluk gebeurde rond 16.35 uur op de Waterhof.