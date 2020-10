Man (23) aangehouden voor zware mishandeling fietser Amsterdam

De Amstelveenseweg ter hoogte van de in - en uitgang van het Vondelpark. Ⓒ Google Maps

AMSTERDAM - Een 23-jarige Amsterdammer heeft zich bij de politie gemeld vanwege de zware mishandeling van een fietser, donderdag een week geleden. Hij is woensdag aangehouden. Het 40-jarige slachtoffer ligt nog steeds in coma in het ziekenhuis, meldt de politie donderdag.