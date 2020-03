RSI allesbehalve verdwenen: ’Het is een definitie-dingetje geworden’

Met beweging probeert Galiëne van Houten haar RSI-klachten te beperken. „Bijvoorbeeld staande brainstormsessies tussendoor, of even een andere houding.” Ⓒ Thijs Rooimans

Amsterdam - De muisarm is een kwarteeuw oud. Maar waar vroeger op kantoor vaker wel dan niet over RSI werd gesproken, lijkt de interesse ervoor afgenomen. Zijn we beter in preventie ervan, is RSI toch een ’modeterm’, of is het probleem nog steeds even groot en hebben we het er gewoon minder vaak over?