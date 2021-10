Vakbond na zoveelste incident op asielbus Ter Apel: ’Gebaar dat ze keel chauffeur gaan doorsnijden’

Premium Nieuws

Justitie zet militairen in bij arrestatie Amstelveens echtpaar

Een Amstelveens echtpaar is afgelopen woensdag in de boeien geslagen door de politie op verdenking van het witwassen van crimineel geld. Bij de actie werden meerdere voertuigen en luxe goederen in beslag genomen, waaronder dure horloges.