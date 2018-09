WUZdiscussie: Bevallen voor mannen

Dennis Storm en Valerio Zeno van BNN zorgden vorige week voor opschudding door in hun programma Proefkonijnen een bevalling na te bootsen. Onder toezicht van een verloskundige en een fysiotherpeut werden bij hen ’kunstmatige’ weeën opgewekt door middel van stroomstootjes. Zij wilden zelf ervaren wat barenspijn is en of mannen daar wel tegen bestand zijn.

Het experiment zorgde voor veel commotie in binnen- en buitenland. Nu blijkt dat bij het geboortecentrum Amsterdam de mannen inmiddels in de rij staan om zich aan te melden voor een soortgelijk experiment. Aanstaande vaders denken op grond van hun eigen pijnervaring hun partner beter te kunnen ondersteunen bij de bevalling.

