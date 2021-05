Peperdure Ferrari in de prak gereden in Wassenaar

Hoe de sportwagen, die zo’n drieënhalve ton zou kosten, naast de weg terecht gekomen is, is nog onduidelijk. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Hij is met de politie meegegaan naar het bureau.

De N44 in de richting van Amsterdam was vanwege het incident enige tijd afgesloten voor verkeer. De Ferrari is door een berger meegenomen.