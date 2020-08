Minsk gaat derde onrustige nacht in na verkiezingen

Persbureau Reuters meldt op basis van een ooggetuige dat veiligheidstroepen weer tientallen arrestaties hebben verricht en hebben ingeslagen op demonstranten. Ⓒ Reuters

MINSK - De Wit-Russische hoofdstad Minsk is voor de derde nacht op rij het toneel van protesten tegen president Alexander Loekasjenko nadat hij de overwinning in de verkiezingen van zondag heeft opgeëist. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die voor de veiligheid van zichzelf en die van haar kinderen naar buurland Litouwen is uitgeweken, had haar landgenoten opgeroepen om hun levens niet te riskeren in confrontaties met de oproerpolitie.