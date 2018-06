13 patiënten Jansen Steur melden zich

Tot nu toe hebben zich 13 patiënten gemeld die vrezen dat ze in de SLK-kliniek in het Duitse Heilbronn niet op een juiste manier door de Nederlandse arts Ernst Jansen Steur zijn behandeld. Dat heeft de kliniek donderdag gemeld. De instelling had een speciaal telefoonnummer geopend, nadat het verleden van Jansen Steur aan het licht was gekomen.