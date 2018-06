'Problemen Fyra binnen enkele dagen opgelost'

Volgens de Italiaan is er sprake van „een simpel probleem”. Er zijn 30 technici van het bedrijf met de Fyra bezig. Op dit moment worden nog testen uitgevoerd met de hogesnelheidstrein.

Marino zei dat het bedrijf binnen een tot twee dagen een rondetafelgesprek met de Nederlandse en Belgische spoorwegen zal aanvragen. „Dat kan mogelijk vrijdag al.” Op de vraag of de treinen dan meteen ingezet kunnen worden, zei hij dat die beslissing niet bij hem ligt. Maar Marino is vol vertrouwen dat het probleem snel verholpen is.

Stefano Fanucci, projectmanager van de Fyra, zei nog dat alle testen met deze trein volgens de internationale standaarden goed zijn doorstaan. Ook onder zware weersomstandigheden. „En daarbij hebben dit soort problemen zich nooit voorgedaan.”