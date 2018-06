Publicatie beelden laat door regels

Dat heeft het openbaar ministerie in Arnhem gisteren bevestigd. Een 51-jarige Nijmegenaar viel in september vorig jaar op straat ten prooi aan twee voorbijgangers die hem bij herhaling tegen de grond trapten en tegen het hoofd schopten. Hij liep een zware hersenschudding op.

Maar pas deze week werden beelden van de voortvluchtige daders openbaargemaakt. „Eerst diende er toestemming voor openbaarmaking te komen van het OM, daarna moest de politie de beelden bestuderen”, verklaarde woordvoerster Barbara van Heerde van justitie Arnhem. „In november waren de opnames te zien bij een regionale omroep. Begin december stapten we ermee naar ’Opsporing Verzocht’ , maar daar was een wachtlijst. Naar andere media, die wellicht wel direct kunnen publiceren, mogen we niet in verband met afspraken over de opsporingsberichtgeving.”

