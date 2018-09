Japan: geschil met China kan worden opgelost

Natsuo Yamaguchi, hoofd van de minderheidspartij New Komeito in de Japanse coalitie, zei dat Japan zal kijken naar het „grotere plaatje” en gaat overleggen om het territoriale geschil met China op te lossen. Wel zei hij dat hij het eilandenprobleem niet rechtstreeks met Xi zal gaan bespreken. Tijdens het gesprek had hij Xi een brief overhandigd namens de Japanse premier Shinzo Abe.

Inmiddels zijn ook de Verenigde Naties bij het conflict betrokken. China heeft de VN gevraagd om een oordeel te vellen over hun claim dat de eilandengroep aan hen toebehoort.