Smogalarm afgekondigd voor België

Als gevolg van het smogalarm mag er op een groot aantal snelwegen niet harder gereden worden dan 90 kilometer per uur. In en rond Brussel geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur waar normaliter 70 kilometer per uur gereden mag worden.

De politie zegt extra te gaan controleren. Bovendien zullen vaste flitsers aangepast zijn op de snelheidsbeperking.

Of het alarm ook nog voor het weekeinde gaat gelden, is woensdag nog niet te bepalen, aldus de verantwoordelijke instanties. Er wordt voor zondag wel verbetering verwacht.