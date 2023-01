Premium Het beste van De Telegraaf

Officier van justitie: ’Dit is ook een aanslag op de rechtstaat’ Eis drie jaar en tbs tegen Dylan T. voor bomaanslag advocatenkantoor

Door Robert Vinkenborg Kopieer naar clipboard

Dylan T. (r) pleegde een aanslag op zijn voormalig advocate José Engels omdat zij hem ’niet genoeg zou hebben bijgestaan’. Chevelle C. (l) werd al eerder veroordeeld in dezelfde zaak. Ⓒ Petra Urban

Alkmaar - Het Openbaar Ministerie eist drie jaar cel plus tbs met dwangverpleging tegen de 23-jarige Dylan T. voor het bedreigen van advocate José Engels, een poging tot afpersing en zijn rol bij een bomaanslag in oktober 2020 op haar voormalige kantoor in Heerhugowaard. Volgens het Openbaar Ministerie organiseerde T. de aanslag met een mortierbom vanuit de gevangenis waar hij toen vastzat voor een andere zaak: „De rechtsorde is zwaar geschokt”, aldus de officier van justitie. „Dit was ook een aanslag op de rechtsstaat.”