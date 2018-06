Bekentenis in 'tapijtmoord'

U. heeft verklaard dat hij Roxanna heeft gedood in hun gezamenlijke woning aan de Tuindersstraat.

Het in een tapijt gewikkelde lichaam van Roxanna werd op 4 augustus vorig jaar gevonden bij een bospad aan de Heerenduinweg in IJmuiden. Uit onderzoek bleek al snel dat zij op een andere plek om het leven was gebracht. Een eerste onderzoek in de woning leverde geen aanknopingspunten op. Vorige week is een tweede onderzoek naar sporen van een mogelijk misdrijf in het huis begonnen.

De twee hadden een ingewikkelde relatie maar waren geen geliefden. In augustus zei U. tegen de IJmuider Courant dat hij Roxanna eind juli na een heftige ruzie uit huis had gezet: „Eerst dacht ik dat ze nog wel terug zou komen. Ze had bijna niemand om naar toe te gaan. Maar Roxanna bleef weg.” Buurtbewoners omschreven hem als een rare, duistere jongen.