Verdachte 'tapijtmoord' langer vast

Het in een tapijt gewikkelde lichaam van Roxanna werd op 4 augustus vorig jaar gevonden bij een bospad aan de Heerenduinweg in IJmuiden. Uit onderzoek bleek al snel dat zij op een andere plek om het leven was gebracht. Een eerste onderzoek in haar woning leverde geen aanknopingspunten op. Vrijdag is een tweede onderzoek naar sporen van een mogelijk misdrijf in de woning van het slachtoffer begonnen.

