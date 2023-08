Hagelstorm leidt tot dood van meerdere wilde dieren in Duitse deelstaat Beieren

Ook een paard werd slachtoffer van de hagelstenen, die zo groot waren als tennisballen. Daarnaast werden nog twee huiskatten dood aangetroffen door hun baasjes. Een medewerker van het plaatselijke gemeentehuis zei tegen Bild: „Er zullen zeer waarschijnlijk nog veel meer dode dieren zijn die nog niet zijn gevonden.”

Problematisch voor wilde vogels

De zware stormen vormen een probleem voor wilde vogels. De Landsvereniging voor Vogelbescherming in Beieren (LVB) sprak over ongeveer 25 dode ooievaars, allemaal door hagelstenen die soms wel acht centimeter groot waren. Slechts een handjevol ooievaars overleefde de storm. Een woordvoerster van de LVB: „Als dergelijke stormen vaker voorkomen, zal dit voor veel wilde vogels echt problematisch zijn.”

Reden daarvoor is dat wanneer een vogel nat wordt, het verenkleed van het dier zwaarder wordt. Dan kan een vogel moeilijker vliegen en kiest het ervoor om ergens te blijven zitten. Als er dan ook nog hagel komt, kan het beestje zichzelf niet meer in veiligheid brengen en is het lot van de vogel bezegeld.

Voor vier ooievaars en een reiger was er nog wel goed nieuws: dierenartsassistenten kwamen de dieren per toeval tegen in de storm en konden hen op tijd redden.