Geen grap: deze vrouw heet daadwerkelijk Barbie Oppenheimer

„De Barbenheimer-rage heeft mijn toch al goede leven nog leuker gemaakt”, vertelt Oppenheimer aan New York Post. Vreemden van de 68-jarige grootmoeder van vijf kinderen hadden moeite om te geloven dat ze echt zo heet. „Ze denken dat ik een grapje maak.”

Haar kleinkinderen zijn nog te jong om de hele hype te begrijpen, maar Oppenheimers kleindochter van 7 was „geïntrigeerd.” Oude studievrienden van de vrouw zorgden ervoor dat de telefoon van de 68-jarige roodgloeiend was na een eerder interview, waarin haar naam voor het eerst naar voren kwam.

Bijzondere redenen achter de naam

Hoewel haar voornaam eigenlijk Barbara is, dankt ze haar bijnaam Barbie wel aan haar verschijning toen ze nog klein was. „Ik begon als Barbie, zo schreef ik mijn naam ook. Iedereen wilde in die tijd Barbie zijn. Toen ik 12 werd, veranderde ik het in Barby, met een Y, en toen werd ik Barb. Maar toen ik afstudeerde, noemde ik mezelf Barbara. Zo professioneel en serieus was ik ook weer wel.”

Waar haar achternaam dan vandaan komt? Van haar man, die verre familie is van J. Robert Oppenheimer, waar de film ook naar is vernoemd. Om die reden ging de vrouw als eerste naar Oppenheimer, omdat ze wel wilde weten hoe er met het verhaal van de ’vader van de atoombom’ werd omgegaan. Twee weken later ging Oppenheimer naar haar ’eigen’ film. Welke van de twee ze het beste vond? „Ik kan niet kiezen. Ik ben blij dat ik ze allebei heb gezien.”